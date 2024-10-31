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Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (1 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den pazar günü uyarısı: Soğuk hava geliyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (1 Kasım) hava nasıl olacak Meteorolojiden pazar günü uyarısı: Soğuk hava geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 23:04

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar ekimin son haftasında düşmeye başlarken, hava sonu için son dakika uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, il il 1 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (1 Kasım) hava nasıl olacak Meteorolojiden pazar günü uyarısı: Soğuk hava geliyor

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EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bu akşam parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (1 Kasım) hava nasıl olacak Meteorolojiden pazar günü uyarısı: Soğuk hava geliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (1 Kasım) hava nasıl olacak Meteorolojiden pazar günü uyarısı: Soğuk hava geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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MALATYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (1 Kasım) hava nasıl olacak Meteorolojiden pazar günü uyarısı: Soğuk hava geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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