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Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı (17 Eylül) | İstanbul'da yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Öğle saatlerine dikkat!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Bugün Hava Nasıl
Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı (17 Eylül) | İstanbulda yağmur yağacak mı Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Öğle saatlerine dikkat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 00:12

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Pazar günü İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Megakentte yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken, pazartesi günü de yağışların devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazartesi günü İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'ta da kuvvetli sağanak bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İzmir, Ankara, İstanbul ve il il 17 Eylül hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batısı ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı (17 Eylül) | İstanbulda yağmur yağacak mı Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Öğle saatlerine dikkat

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimleri ve bu akşam saatlerinde Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi bekleniyor.

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ADANA 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı (17 Eylül) | İstanbulda yağmur yağacak mı Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Öğle saatlerine dikkat

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Sivas, Yozgat, Niğde'nin güneyi, Kayseri'nin doğusu ile bu gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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ANKARA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kastamonu ve Sinop kıyılarında bu akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı (17 Eylül) | İstanbulda yağmur yağacak mı Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Öğle saatlerine dikkat

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın (Pazartesi) Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı (17 Eylül) | İstanbulda yağmur yağacak mı Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Öğle saatlerine dikkat

ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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