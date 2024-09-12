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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Sinop, Artvin, Edirne...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı: Sinop, Artvin, Edirne...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 22:19

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, cuma günü için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur yağacak mı? İşte, il il 13 Eylül hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

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KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı: Sinop, Artvin, Edirne...

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA 19°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı: Sinop, Artvin, Edirne...

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı: Sinop, Artvin, Edirne...

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın hava nasıl olacak Cuma günü yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı: Sinop, Artvin, Edirne...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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