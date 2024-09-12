Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Sinop, Artvin, Edirne...

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MANİSA 19°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık