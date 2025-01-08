SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 6 ile sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve İzmir ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yarın (Perşembe) sağanak yağışlı

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EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -13°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR -3°C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu