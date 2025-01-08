SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 6 ile sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve İzmir ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 13°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yarın (Perşembe) sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -6°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu