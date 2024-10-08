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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji'den 2 ile uyarı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 21:23

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar batı illerden başlayarak artarken, çarşamba günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 9 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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KOCAELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile uyarı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile uyarı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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SİNOP 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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ERZURUM 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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