SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (6 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz in kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ver yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Kıyı Ege ile Marmara’nın güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

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EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

BURDUR 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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HATAY 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 34°C

Az bulutlu

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SİVAS 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Çorum ve Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

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ARTVİN 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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MALATYA 17°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık