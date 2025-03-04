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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Hava Nasıl Olacak
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 23:01

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Erzincan, Tuncel gibi illerde yoğun kar yağışı etkili olurken İstanbul için güzel haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine yükselecek. İstanbul'da da sıcaklıkların artması beklenirken, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Yapılan açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Mart hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ 1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor

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AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 15°C
Az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 14°C
Az bulutlu

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KONYA -2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİNOP 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ARTVİN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Hava Nasıl Olacak

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