SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor!

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ 1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -2°C, 15°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 14°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİNOP 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu