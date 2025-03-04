SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (5 Mart) hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ 1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

AKDENİZ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 15°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 14°C

Az bulutlu

Haberin Devamı

KONYA -2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİNOP 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

ARTVİN -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA -1°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

DİYARBAKIR 0°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu