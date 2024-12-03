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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri ile güney kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ÇANAKKALE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MANİSA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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ANKARA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yağmurlu

TOKAT 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -18°C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -10°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu