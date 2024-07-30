Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Düzce, Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Marmara, Batı Karadeniz, ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak. Sıcaklık 30 derece. Rüzgar Marmara, Kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'da sıcaklık 2-3 derece azalacak.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) İstanbul'un kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

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ARTVİN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık