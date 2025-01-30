Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyi ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE 9°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ 8°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli, yarın öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli

ÇANKIRI -4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KONYA 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

Haberin Devamı

KASTAMONU 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

ERZURUM -15°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS -10°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN -7°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu