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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (30 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı kar yağışı için tarih verdi...

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#Meteoroloji#İstanbula Kar Yağacak Mı#Kar Ne Zaman Yağacak
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (30 Ocak) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak Meteoroloji Uzmanı kar yağışı için tarih verdi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 20:24

Hava durumu tahminleri il il 30 Ocak 2025 Meteoroloji'nin son dakika raporu ile belli oldu. Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen sıcaklıklar İstanbul'da mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu da Mega kentte yaşayanlar tarafından merak konusu oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre perşembe günü öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Son günlerde hava kirliği nedeniyle uzmanların uyarılarda bulunduğu İstanbul'da ise sis ve pus etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ocak hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Ülkenin batı bölgelerinde bir süredir yalancı bahar gözüküyor bu hafta sonuna kadar. Hatta önümüzdeki haftanın başına kadar devam edecek. Türkiye'de kar yağışları tekrar başlayacak. Tekrar bir kış şartları gelecek. İstanbul'un doğusunda kar gözüküyor. Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek. Ayın 11'ine kadar soğuk hava etkili olacak. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu da kar yağışları gözükecek.

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (30 Ocak) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak Meteoroloji Uzmanı kar yağışı için tarih verdi...

Kar yağışları bazı bölgelerde yoğun görülebilir buna dikkat etmek lazım. Önümüzdeki hafta 4-5'i gibi başlayacak soğuk hava girişi 10-11'ine kadar devam edecek.

30 OCAK HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (30 Ocak) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak Meteoroloji Uzmanı kar yağışı için tarih verdi...

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (30 Ocak) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak Meteoroloji Uzmanı kar yağışı için tarih verdi...

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli

ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KONYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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BOLU -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (30 Ocak) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak Meteoroloji Uzmanı kar yağışı için tarih verdi...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -20°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS -15°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#İstanbula Kar Yağacak Mı#Kar Ne Zaman Yağacak

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