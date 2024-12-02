SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (3 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı!

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Salı) doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 7°C, 11°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmurlu
KONYA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
YOZGAT -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM -15°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu