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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den 6 ile sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 22:46

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Mayıs ayı devam ederken İstanbul'da sıcaklıklar ne zaman artacak sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'ta kuvvetli yağış etkili olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'ta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Son değerlendirmelere göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğlen saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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KASTAMONU 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORDU 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TOKAT 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğlen saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda sıcaklıklar ne zaman artacak Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

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