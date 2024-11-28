Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den kar uyarısı!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAFTA SONU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Kış ayları itibarıyla yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşayacağız gibi; ancak geçtiğimiz birkaç yıla göre biraz daha serin bir kış geçireceğiz gibi görünüyor" dedi.

Üç büyük ildeki sıcaklık tahminlerini aktaran Çelik, "Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki 4 güne bakarsak Ankara'da yağış beklemiyoruz. Ancak gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis görebiliriz Ankara'da. Onun dışında bir yağış beklentimiz yok. En düşük sıcaklıklar Ankara'da; 4 dereceden hafta sonunda 6,7 derecelere kadar yükselecek. En düşük sıcaklıklar ise sıfırın altında 2,3 derece civarında seyrediyor Ankara'da. İstanbul'da yine yağış beklemiyoruz; ancak sadece bugün (perşembe) günü için kuzey ilçelerinde hafif yağmur geçişleri var. Onun dışında İstanbul'da da 4 gün boyunca yağış beklentimiz yok. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da da 11-12 derece civarında seyredecek. İzmir'de yine cuma günü için yağış beklentimiz yok. Cumartesi günü için batı ilçelerinde, pazar günü ise İzmir il genelinde yağmur beklentimiz var. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar da 15-17 derece civarında seyredecek" diye konuştu.

Haberin Devamı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

Haberin Devamı

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 5°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 19°C

Az bulutlu

MANİSA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT -5°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

KASTAMONU -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

Haberin Devamı

ERZURUM -13°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -6°C, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu