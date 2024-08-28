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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 6 ile sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 21:18

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da etkili olan yağışın ardından perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Kütahya, Konya, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu

MANİSA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 34°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı ve çok çok bulutlu

KARS 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (29 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 35°C
Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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