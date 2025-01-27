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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (28 Ocak) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Ankara
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (28 Ocak) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 01:42

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Pazartesi günü Marmara başta olmak üzere sıcaklıklar yükselmeye başlarken ilerleyen günler için dikkat çeken açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre 28 Ocak Salı günü hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ocak hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (28 Ocak) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor

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EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (28 Ocak) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (28 Ocak) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor

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BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (28 Ocak) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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