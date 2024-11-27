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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve kar var mı? Meteoroloji'den 6 ile kar ve sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 6 ile kar ve sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 22:29

Hava durumu tahminleri il il son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Hafta sonu yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur görülecek. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde ise yağmur etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ve yağmur var mı? İşte, il il 28 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. İç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ÇANAKKALE 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 6 ile kar ve sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA 5°C, 15°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu

HATAY 5°C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 6 ile kar ve sağanak uyarısı

ANKARA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU -1°C, 5°C
Çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 3°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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ZONGULDAK 7°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmurlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 6 ile kar ve sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Rüzgârın, akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C
Çok bulutlu

TOKAT -7°C, 1°C
Çok bulutlu

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TRABZON 6°C, 13°C
Çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 6 ile kar ve sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -10°C, -4°C
Çok bulutlu

KARS -4°C, 1°C
Çok bulutlu

MALATYA -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 6 ile kar ve sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğusun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

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GAZİANTEP 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 6 ile kar ve sağanak uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve kar var mı? Meteoroloji'den 6 ile kar ve sağanak uyarısı!

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