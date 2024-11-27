SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (28 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve kar var mı? Meteoroloji'den 6 ile kar ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. İç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA 5°C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 5°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU -1°C, 5°C
Çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 3°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Rüzgârın, akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 11°C
Çok bulutlu
TOKAT -7°C, 1°C
Çok bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM -10°C, -4°C
Çok bulutlu
KARS -4°C, 1°C
Çok bulutlu
MALATYA -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğusun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu