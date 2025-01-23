SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (24 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Antalya, Kastamonu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ÇANAKKALE 9°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE 4°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, güney kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -2°C, 3°C

Parçalı, ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU 1°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU 4°C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

SİNOP 6°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ARTVİN 1°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Şırnak ve Iğdır dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

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KARS -10°C, -2°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN -5°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

GAZİANTEP 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 4°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu