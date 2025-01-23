SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (24 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Antalya, Kastamonu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, güney kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MUĞLA 3°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS -2°C, 3°C
Parçalı, ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU 4°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmurlu
SİNOP 6°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ARTVİN 1°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Şırnak ve Iğdır dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, -1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KARS -10°C, -2°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA -2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN -5°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
GAZİANTEP 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 4°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu