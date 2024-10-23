Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (24 Ekim) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve 3 ile sağanak uyarıları...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 5°C, 13°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 18°C
Az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık