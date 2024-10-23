Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (24 Ekim) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve 3 ile sağanak uyarıları...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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EDİRNE 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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KONYA 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 18°C

Az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık