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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Kasım) hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula kar ve yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 21:19

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken cuma günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis'te sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak 10 ila 12 derece azalacak. İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 22 Kasım hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula kar ve yağış uyarısı

İSTANBUL'A KAR UYARISI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak 10 ila 12 derece azalacağını bildirdi.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak 10 ile 12 derece azalacağının tahmin edildiği kaydedildi. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü bölgede aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunduğu ifade edilerek, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula kar ve yağış uyarısı

Pazar günü bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya’nın yüksek kesimlerde, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği kaydedildi. Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

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“İstanbul: 3-7, Kocaeli: 4-9, Sakarya : 0-9, Yalova: 4-9, Edirne: -2-6, Kırklareli: -1-6, Tekirdağ: 2-7”

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula kar ve yağış uyarısı

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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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MANİSA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 20°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula kar ve yağış uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyılarında kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöli Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 9°C
Çok bulutlu

KARS -1°C, 10°C
Çok bulutlu

MALATYA 6°C, 14°C
Çok bulutlu

VAN 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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