SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (20 Aralık Cuma) hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağnak yağışlı

MANİSA 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 0°C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 7°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS -8°C, 2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu