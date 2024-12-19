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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (20 Aralık Cuma) hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (20 Aralık Cuma) hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 20:55

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Ardahan, Artvin, Rize gibi illerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları İstanbul ve çevre illerde hafta ortasında yükselirken, cuma günü için 3 ile yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (20 Aralık Cuma) hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağnak yağışlı

MANİSA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (20 Aralık Cuma) hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

MERSİN 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 0°C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 7°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 3°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (20 Aralık Cuma) hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı bulutlu

KARS -8°C, 2°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (20 Aralık Cuma) hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 6°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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