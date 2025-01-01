SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (2 Ocak 2025) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -19°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
KARS -12°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 0°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık