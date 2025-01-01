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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (2 Ocak 2025) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (2 Ocak 2025) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 21:21

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olurken, hava sıcaklıklarının artacağı duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Ocak hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (2 Ocak 2025) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (2 Ocak 2025) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

ADANA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (2 Ocak 2025) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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TRABZON 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL || Yarın (2 Ocak 2025) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -19°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

KARS -12°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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