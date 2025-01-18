Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Ocak) hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize, Artvin, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 14°C
Az bulutlu
EDİRNE -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu
HATAY 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 9°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 9°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyıarında kuvvetli yağmur, Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların batısının yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı'nın kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra hafif kar yağışlı
KARS -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Az bulutlu