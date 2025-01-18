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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Ocak) hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Ocak) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 21:47

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken pazar günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Rize, Artvin, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda kuvvetli sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Ocak hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize, Artvin, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 14°C
Az bulutlu

EDİRNE -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Ocak) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu

HATAY 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

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ÇANKIRI -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 9°C
Az bulutlu

KONYA -2°C, 9°C
Az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Ocak) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Ocak) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyıarında kuvvetli yağmur, Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların batısının yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı'nın kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra hafif kar yağışlı

KARS -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 2°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Ocak) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu

SİİRT 0°C, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Az bulutlu

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