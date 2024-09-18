Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (19 Eylül) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı geldi: 5 ile kuvvetli olacak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu

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HATAY 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KONYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DÜZCE 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı