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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (18 Eylül) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (18 Eylül) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 22:14

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülkenin batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken, çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay'da yağış bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da da yağışlar kuvvetli olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İl il 18 Eylül hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (18 Eylül) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor

EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 29°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Toroslar kesimi, yarın öğle saatlerinden itibaren Toroslar kesimi ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (18 Eylül) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor

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ANTALYA 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (18 Eylül) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzeydoğusu, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (18 Eylül) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor

VAN 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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