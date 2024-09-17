Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (18 Eylül) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 16°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Toroslar kesimi, yarın öğle saatlerinden itibaren Toroslar kesimi ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzeydoğusu, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık