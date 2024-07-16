×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Temmuz) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 22:07

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Nem ve sıcak hava yurt genelinde artarken, Doğu Anadolu için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre çarşamba günü Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 17 Temmuz hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik’in iç kesimleri, Sakarya’nın güneyi, Bursa’nın doğusu ile bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar, Ağrı ve Iğdır çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

BURSA 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 24°C, 41°C
Az bulutlu

İSTANBUL 26°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ADANA 27°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

ISPARTA 20°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

Haberin Devamı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

ERZURUM 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EK ZAMMI TABLOSU TEMMUZ 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || En düşük emekli maaşı ne kadar oldu SSK, Bağkur emeklisine ne kadar zam yapıldı, maaş farkı ne zaman yatacak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EK ZAMMI TABLOSU TEMMUZ 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emeklisine ne kadar zam yapıldı, maaş farkı ne zaman yatacak?

#Emekli Maaş Zammı
SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2024 Temmuz ayı SED ödemeleri ayın kaçında hesaplara geçecek, hangi gün verilecek İşte 2024 temmuz çocuk yardımı ödeme sorgulama ekranı...

SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz ayı SED ödemeleri ayın kaçında hesaplara geçecek, hangi gün verilecek? İşte 2024 temmuz çocuk yardımı ödeme sorgulama ekranı...

#SED Yardımı Ödeme Tarihi
EMEKLİ ZAMMI MECLİSE GELDİ Mİ 2024 En düşük emekli maaş zammı ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazetede yayınlanacak 12 bin 500 lira olan emekli maaşı TBMM Genel Kuruluna geliyor

EMEKLİ ZAMMI MECLİS'E GELDİ Mİ 2024? En düşük emekli maaş zammı ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlanacak? 12 bin 500 lira olan emekli maaşı TBMM Genel Kurulu'na geliyor!

#En Düşük Emekli Maaşı
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ÖDEME TARİHLERİ (SSK, BAĞKUR) Temmuz 2024 | Takvim değişti: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı Tahsis numarasına göre 4A,4B,4C emekli maaşı ayın kaçında verilecek

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ÖDEME TARİHLERİ (SSK, BAĞKUR) Temmuz 2024 | Takvim değişti: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? Tahsis numarasına göre 4A,4B,4C emekli maaşı ayın kaçında verilecek?

#Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatar
TAKVİM YAYINLANDI Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman MEB 2024 yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır İşte özür grubu atama başvuru tarihleri

TAKVİM YAYINLANDI! Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman? MEB 2024 yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? İşte özür grubu atama başvuru tarihleri

#Mazerete Bağlı Atama

EN SON HABERLER

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EK ZAMMI TABLOSU TEMMUZ 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || En düşük emekli maaşı ne kadar oldu SSK, Bağkur emeklisine ne kadar zam yapıldı, maaş farkı ne zaman yatacak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EK ZAMMI TABLOSU TEMMUZ 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emeklisine ne kadar zam yapıldı, maaş farkı ne zaman yatacak?

#Emekli Maaş Zammı
SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2024 Temmuz ayı SED ödemeleri ayın kaçında hesaplara geçecek, hangi gün verilecek İşte 2024 temmuz çocuk yardımı ödeme sorgulama ekranı...

SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz ayı SED ödemeleri ayın kaçında hesaplara geçecek, hangi gün verilecek? İşte 2024 temmuz çocuk yardımı ödeme sorgulama ekranı...

#SED Yardımı Ödeme Tarihi
EMEKLİ ZAMMI MECLİSE GELDİ Mİ 2024 En düşük emekli maaş zammı ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazetede yayınlanacak 12 bin 500 lira olan emekli maaşı TBMM Genel Kuruluna geliyor

EMEKLİ ZAMMI MECLİS'E GELDİ Mİ 2024? En düşük emekli maaş zammı ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlanacak? 12 bin 500 lira olan emekli maaşı TBMM Genel Kurulu'na geliyor!

#En Düşük Emekli Maaşı
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ÖDEME TARİHLERİ (SSK, BAĞKUR) Temmuz 2024 | Takvim değişti: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı Tahsis numarasına göre 4A,4B,4C emekli maaşı ayın kaçında verilecek

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ÖDEME TARİHLERİ (SSK, BAĞKUR) Temmuz 2024 | Takvim değişti: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? Tahsis numarasına göre 4A,4B,4C emekli maaşı ayın kaçında verilecek?

#Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatar
TAKVİM YAYINLANDI Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman MEB 2024 yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır İşte özür grubu atama başvuru tarihleri

TAKVİM YAYINLANDI! Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman? MEB 2024 yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? İşte özür grubu atama başvuru tarihleri

#Mazerete Bağlı Atama