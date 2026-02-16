Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Bingöl, Muş, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Kastamonu kıyılarında kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Kastamonu kıyılarında kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN (17 ŞUBAT) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 9°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AYDIN 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Antalya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 18°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 17°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

KARS -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı