Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Ocak) hava nasıl olacak? Hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 10 ile kar ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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MUĞLA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale çevrelerinin yağmur, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman ve Nevşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SİNOP 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ARTVİN 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -11°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu