Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (17 Eylül) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey, Sivas'ın güney, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SİNOP 20°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 19°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık