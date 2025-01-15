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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu(Karaman hariç), Karadeniz ile Kırıklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -2°C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyoonkarahisar çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

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SİVAS 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 9°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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ARTVİN 5°C, 6°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 7°C, 10°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 11°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri nin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KARS -9°C, -4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın kar yağışlı

MALATYA 1°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -4°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 5°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu