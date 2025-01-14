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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir, Muğla, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yurdun batı ve iç bölgelerinde yağışların devam edeceğini belirten Çelik, perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde görülecek yağışlardan sonra, cuma itibarıyla yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi.

İstanbul'da yarın yağmur beklentisi olduğunu ve perşembe günü de günün ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağmur görülebileceğine vurgu yapan Çelik, cuma gününden itibaren İstanbul'da birkaç gün boyunca yağış görülmeyeceğini ve havanın parçalı az bulutlu olacağını aktardı.

İstanbul genelinde düşük sıcaklık beklenmediğini ifade eden Çelik, en yüksek sıcaklıkların 7 ila 8 derecelerde olacağını ancak gece sıcaklıklarının 1 ila 2 dereceye düşebileceği uyarısında bulundu.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Muğla, Uşak, Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların, kuzey ve güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

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HATAY 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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SİVAS 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 5°C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ARTVİN 4°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -5°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu