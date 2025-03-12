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Son dakika hava durumu tahminleri il il || Yarın (13 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya sığ uyarısı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarınki Hava Durumu
Son dakika hava durumu tahminleri il il || Yarın (13 Mart) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden Doğu Anadoluya sığ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 21:15

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da hava sıcaklıkları yükselirken, Doğu Anadolu'ya uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarının kuzeyinde hafif sağanak yağış görülecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenirken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Mart hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarının kuzeyi hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının hafta başına kadar ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

 

HAVA

Son dakika hava durumu tahminleri il il || Yarın (13 Mart) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden Doğu Anadoluya sığ uyarısı

NASIL OLACAK?

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MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il || Yarın (13 Mart) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden Doğu Anadoluya sığ uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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HATAY 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il || Yarın (13 Mart) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden Doğu Anadoluya sığ uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il || Yarın (13 Mart) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden Doğu Anadoluya sığ uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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