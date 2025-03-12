Son dakika hava durumu tahminleri il il || Yarın (13 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya sığ uyarısı!

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarının kuzeyi hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıklarının hafta başına kadar ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
HAVA
NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu