Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (11 Haziran) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz (Antalya ve Hatay hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Elazığ ve Şırnak hariç), Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç kesimleri, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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YARIN (11 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya ve Hatay dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BARTIN 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Elazığ ve Şırnak dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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KARS 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu