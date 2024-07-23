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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı... Yarın (24 Temmuz) hava nasıl olacak?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı... Yarın (24 Temmuz) hava nasıl olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 23:14

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Türkiye genelinde sıcak havalar etkili olurken, çarşamba günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Balıkesir, Erzurum ve Van'da sağanak yağış görülecek. Bunaltıcı sıcakların yerini yağışa bırakacağı Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Temmuz hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı... Yarın (24 Temmuz) hava nasıl olacak

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 28°C, 35°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ANTALYA 28°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 26°C, 33°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı... Yarın (24 Temmuz) hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

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ÇANKIRI 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı... Yarın (24 Temmuz) hava nasıl olacak

AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı... Yarın (24 Temmuz) hava nasıl olacak

VAN 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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