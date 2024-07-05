×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 00:59

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Bursa ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış sele neden olurken, hafta sonu için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre cumartesi günü Kocaeli, Sakarya, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzeyi ile Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Karadeniz'de de beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Temmuz hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

14 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu iller şöyle:

Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce

Haberin Devamı

İSTANBULLULAR DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Dün İstanbul'un Anadolu yakısının doğusunda yağmur vardı. Bursa'dan başlayarak Bilecek ve  Kocaeli’de sağanak vardı. Dün Şile civarındaki yağmur dışında önemli bir yağış olmadı. Bugüne baktığımızda İstanbul'un kuzey ilçelerinde öğle saatlerine doğru yağmur var. Öğleden sonra yağmur tamamen İstanbul'un doğusuna devam edecek. Gök gürültülü de yapabilir ama çok şiddetli olacağını tahmin etmiyorum. Öğleden sonra Anadolu'daki yağış kuvvetli görülüyor.
Bugün havanın en serin halini yaşıyoruz. Yarından sonra sıcaklık tekrar yükseliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Batı'ya yeni sıcak hava dalgası geliyor. Yağış hemen hemen Türkiye'yi terk edecek. Doğu'da yarın yağışlar var ama Batı'da yarın yağışlar yok. Çorum, Kastamonu, Ankara'nın şehir dışında sağanak yağış bekleniyor. Sel baskınlarına neden olabilir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu

MUĞLA 19°C, 35°C
Az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

Haberin Devamı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

KONYA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 18°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
VESTEL BISS KEY ŞİFRESİ ALMA 2024 (FOTOĞRAFLI ANLATIM) | Vestel BISS Key şifresi nasıl alınır İşte Dikey, QUI ve Android televizyonlar için BISS Key şifresi oluşturma

VESTEL BISS KEY ŞİFRESİ ALMA 2024 (FOTOĞRAFLI ANLATIM) | Vestel BISS Key şifresi nasıl alınır? İşte Dikey, QUI ve Android televizyonlar için BISS Key şifresi oluşturma!

#Vestel BISS Key Şifresi
Fransa, Portekizi penaltılarla eledi

Fransa, Portekiz'i penaltılarla eledi

#Portekiz - Fransa Çeyrek Final Maçı
ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı (Tıkla hızlı öğren) Milli Piyango Online | 5 Temmuz 2024 canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: 1 milyon TLyi aşan ikramiye devretti

ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı (Tıkla hızlı öğren) Milli Piyango Online | 5 Temmuz 2024 canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: 1 milyon TL'yi aşan ikramiye devretti!

#On Numara Sorgulama
KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI 2024 | Berberler ve kuaförler pazar günü kapalı mı, açık mı Kuaför, berber ve güzellik salonu tatil günleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı kararı

KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI 2024? | Berberler ve kuaförler pazar günü kapalı mı, açık mı? Kuaför, berber ve güzellik salonu tatil günleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı kararı!

#Kuaförler Hangi Gün Kapalı

EN SON HABERLER

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
VESTEL BISS KEY ŞİFRESİ ALMA 2024 (FOTOĞRAFLI ANLATIM) | Vestel BISS Key şifresi nasıl alınır İşte Dikey, QUI ve Android televizyonlar için BISS Key şifresi oluşturma

VESTEL BISS KEY ŞİFRESİ ALMA 2024 (FOTOĞRAFLI ANLATIM) | Vestel BISS Key şifresi nasıl alınır? İşte Dikey, QUI ve Android televizyonlar için BISS Key şifresi oluşturma!

#Vestel BISS Key Şifresi
Fransa, Portekizi penaltılarla eledi

Fransa, Portekiz'i penaltılarla eledi

#Portekiz - Fransa Çeyrek Final Maçı
ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı (Tıkla hızlı öğren) Milli Piyango Online | 5 Temmuz 2024 canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: 1 milyon TLyi aşan ikramiye devretti

ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı (Tıkla hızlı öğren) Milli Piyango Online | 5 Temmuz 2024 canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: 1 milyon TL'yi aşan ikramiye devretti!

#On Numara Sorgulama
KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI 2024 | Berberler ve kuaförler pazar günü kapalı mı, açık mı Kuaför, berber ve güzellik salonu tatil günleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı kararı

KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI 2024? | Berberler ve kuaförler pazar günü kapalı mı, açık mı? Kuaför, berber ve güzellik salonu tatil günleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı kararı!

#Kuaförler Hangi Gün Kapalı