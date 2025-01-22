Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (22 Ocak) hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde beklenen hava durumu tahminini paylaştı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:
Batıda kar beklemiyoruz ama doğuda kar yağışı sürecek. Bu ayda İstanbul'da kar gözükmüyor. Şubat ayına bakacağız.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Nevşehir ve Niğde çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu
ÇANKIRI 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu
KONYA 2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu
DÜZCE 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu