Son dakika hava durumu tahminleri il il | Bugün (22 Ocak) hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde beklenen hava durumu tahminini paylaştı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

Batıda kar beklemiyoruz ama doğuda kar yağışı sürecek. Bu ayda İstanbul'da kar gözükmüyor. Şubat ayına bakacağız.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

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DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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ADANA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Nevşehir ve Niğde çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

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ÇANKIRI 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

KONYA 2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu

DÜZCE 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -13°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu