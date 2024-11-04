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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (5 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (5 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 21:58

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Sıcaklıkların İstanbul başta olmak üzere birçok ilde düşmesinin ardından sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarın Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, il il 5 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ükemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (5 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (5 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

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A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (5 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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NEVŞEHİR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (5 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

VAN -1°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde güney ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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