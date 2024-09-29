SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 30 EYLÜL | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: İstanbullular dikkat! Kuvvetli olacak...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Erzurum, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 19°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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AFYONKARAHİSAR 11°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu,yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ADANA 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 23°C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA 14°C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 17°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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KONYA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C, 20°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 20°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu perçelı bulutlu, yarın öğleden sonra Erzurum ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 18°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık