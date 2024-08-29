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Son dakika hava durumu tahminleri il il (30 Ağustos)| Meteoroloji'den İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu
Son dakika hava durumu tahminleri il il (30 Ağustos)| Meteorolojiden İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 21:33

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den uyarı geldi. Hafta başında İstanbul'da etkili olan sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre cuma günü Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 30 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika hava durumu tahminleri il il (30 Ağustos)| Meteorolojiden İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il (30 Ağustos)| Meteorolojiden İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak

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EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu

MANİSA 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 34°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, (Burdur hariç) iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il (30 Ağustos)| Meteorolojiden İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde merkez ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ÇANKIRI 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il (30 Ağustos)| Meteorolojiden İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 33°C
Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu

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