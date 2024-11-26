×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den birçok ile kar ve sağanak uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden birçok ile kar ve sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 22:26

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Hafta sonu başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı görülürken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar görülecek. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Kasım hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz Kıyıları (Sinop Hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden birçok ile kar ve sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden birçok ile kar ve sağanak uyarısı

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden birçok ile kar ve sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

AMASYA -1°C, 4°C
Çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 11°C
Çok bulutlu

TOKAT -1°C, 1°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 6°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Ağrı'nın ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı ve kar yağışlı

KARS -6°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı ve kar yağışlı

Haberin Devamı

MALATYA -6°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt'in yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden birçok ile kar ve sağanak uyarısı

DİYARBAKIR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden birçok ile kar ve sağanak uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den birçok ile kar ve sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Hakkari ve Sivasta yarın okullar tatil mi, okul var mı 27 Kasım için valilik açıklaması geldi mi Gözler valilik ve kaymakamlık açıklamalarında

Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Hakkari ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi, okul var mı? 27 Kasım için valilik açıklaması geldi mi? Gözler valilik ve kaymakamlık açıklamalarında!

#Yozgat
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM ÇARŞAMBA || Yarın (Çarşamba) Erzurum, Aksaray, Bingöl, Çorum, Artvin, Ordu, Kırşehirde kar tatili var mı, okullar tatil olacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi İşte son dakika eğitim öğretime ara verilen iller

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM ÇARŞAMBA || Yarın (Çarşamba) Erzurum, Aksaray, Bingöl, Çorum, Artvin, Ordu, Kırşehir'de kar tatili var mı, okullar tatil olacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika eğitim öğretime ara verilen iller

#27 Kasım Okullar Tatil Mi
ANKARADA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM 2024 SON DAKİKA | Ankarada yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi Gözler Ankara Valiliği açıklamalarında

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM 2024 SON DAKİKA | Ankara'da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi? Gözler Ankara Valiliği açıklamalarında!

#Yarın Okullar Tatil Mi
Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan, Aksarayda yarın okullar tatil mi 27 Kasım valilik açıklamaları geldi mi İşte kar tatili olan il ve ilçeler

Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım valilik açıklamaları geldi mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler!

#Yozgat

EN SON HABERLER

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden birçok ile kar ve sağanak uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den birçok ile kar ve sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Hakkari ve Sivasta yarın okullar tatil mi, okul var mı 27 Kasım için valilik açıklaması geldi mi Gözler valilik ve kaymakamlık açıklamalarında

Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Hakkari ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi, okul var mı? 27 Kasım için valilik açıklaması geldi mi? Gözler valilik ve kaymakamlık açıklamalarında!

#Yozgat
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM ÇARŞAMBA || Yarın (Çarşamba) Erzurum, Aksaray, Bingöl, Çorum, Artvin, Ordu, Kırşehirde kar tatili var mı, okullar tatil olacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi İşte son dakika eğitim öğretime ara verilen iller

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM ÇARŞAMBA || Yarın (Çarşamba) Erzurum, Aksaray, Bingöl, Çorum, Artvin, Ordu, Kırşehir'de kar tatili var mı, okullar tatil olacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika eğitim öğretime ara verilen iller

#27 Kasım Okullar Tatil Mi
ANKARADA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM 2024 SON DAKİKA | Ankarada yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi Gözler Ankara Valiliği açıklamalarında

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM 2024 SON DAKİKA | Ankara'da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi? Gözler Ankara Valiliği açıklamalarında!

#Yarın Okullar Tatil Mi
Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan, Aksarayda yarın okullar tatil mi 27 Kasım valilik açıklamaları geldi mi İşte kar tatili olan il ve ilçeler

Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım valilik açıklamaları geldi mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler!

#Yozgat