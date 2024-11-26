SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 KASIM) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den birçok ile kar ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz Kıyıları (Sinop Hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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BOLU -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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AMASYA -1°C, 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 11°C

Çok bulutlu

TOKAT -1°C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 6°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Ağrı'nın ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı ve kar yağışlı

KARS -6°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı ve kar yağışlı

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MALATYA -6°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt'in yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu