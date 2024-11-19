×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 01:09

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere birçok ilde düşerken, çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Trabzon, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kars, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu'da sağanak yağış görülecek. Ardahan'da karla karışık yağmurlu ve kar yağışı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Kasım hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Trabzon'un doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kars, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Pazar gününden itibaren ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

BURSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

ADANA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ -2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Trabzonun doğusu ile Rize, Samsun, Artvin ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Haberin Devamı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinde sonra bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!

#Hava Durumu
Karadağ 3-1 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi maçı)

Karadağ 3-1 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi maçı)

#UEFA Uluslar Ligi
19 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (Hızlı görüntüleme ekranı) | Milli Piyango Online canlı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 36 milyon TL ikramiye devretti

19 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (Hızlı görüntüleme ekranı) | Milli Piyango Online canlı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 36 milyon TL ikramiye devretti!

#Süper Loto Sorgulama
HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA 19 KASIM 2024 | Bakan Tunç duyurdu HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri yayınlandı... İşte hakim ve savcı atama sonuçları öğrenme ekranı

HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA 19 KASIM 2024 | Bakan Tunç duyurdu! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri yayınlandı... İşte hakim ve savcı atama sonuçları öğrenme ekranı!

#HSK Ataması
24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi Öğretmenler Günü yarım gün mü, resmi tatil mi, okul var mı İşte resmi bilgiler

24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi? Öğretmenler Günü yarım gün mü, resmi tatil mi, okul var mı? İşte resmi bilgiler!

#Öğretmenler Günü Tatil Mi

EN SON HABERLER

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!

#Hava Durumu
Karadağ 3-1 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi maçı)

Karadağ 3-1 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi maçı)

#UEFA Uluslar Ligi
19 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (Hızlı görüntüleme ekranı) | Milli Piyango Online canlı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 36 milyon TL ikramiye devretti

19 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (Hızlı görüntüleme ekranı) | Milli Piyango Online canlı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 36 milyon TL ikramiye devretti!

#Süper Loto Sorgulama
HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA 19 KASIM 2024 | Bakan Tunç duyurdu HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri yayınlandı... İşte hakim ve savcı atama sonuçları öğrenme ekranı

HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA 19 KASIM 2024 | Bakan Tunç duyurdu! HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri yayınlandı... İşte hakim ve savcı atama sonuçları öğrenme ekranı!

#HSK Ataması
24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi Öğretmenler Günü yarım gün mü, resmi tatil mi, okul var mı İşte resmi bilgiler

24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi? Öğretmenler Günü yarım gün mü, resmi tatil mi, okul var mı? İşte resmi bilgiler!

#Öğretmenler Günü Tatil Mi