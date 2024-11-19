Son dakika hava durumu tahminleri il il 20 Kasım 2024 | Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Trabzon'un doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kars, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Pazar gününden itibaren ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Trabzonun doğusu ile Rize, Samsun, Artvin ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinde sonra bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı