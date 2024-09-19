Son dakika hava durumu tahminleri il il ((20 Eylül) | Yarın hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul'a saat verdi: Kuvvetli geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) Balıkesir ve Çanakkale dışında kalan yerlerin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 13°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 15°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı ve güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ARTVİN 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 20°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı