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Son Dakika Hava Durumu Tahminleri İl İl (2 Ekim 2024 Çarşamba) | Yarın hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Yağmur Yağacak Mı
Son Dakika Hava Durumu Tahminleri İl İl (2 Ekim 2024 Çarşamba) | Yarın hava durumu nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 22:12

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Batı Karadeniz'de Bartın, Kastamonu, Zonguldak gibi illerde görülen kuvvetli sağanağın ardından Doğu Karadeniz'e sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar devam edecek. Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'de yağışların çok kuvvetli olması beklendiğinden, vatandaşların sel ve yıldırıma karşı tedbirli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 2 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

3 İLE SARI KODLU UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son Dakika Hava Durumu Tahminleri İl İl (2 Ekim 2024 Çarşamba) | Yarın hava durumu nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Son Dakika Hava Durumu Tahminleri İl İl (2 Ekim 2024 Çarşamba) | Yarın hava durumu nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı

İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu

MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 28°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son Dakika Hava Durumu Tahminleri İl İl (2 Ekim 2024 Çarşamba) | Yarın hava durumu nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SİNOP 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son Dakika Hava Durumu Tahminleri İl İl (2 Ekim 2024 Çarşamba) | Yarın hava durumu nasıl olacak Yağmur devam edecek mi Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Yağmur Yağacak Mı

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