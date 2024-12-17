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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni uyarı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 20:49

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı devam ederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 13 derece olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ve yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Az bulutlu

EDİRNE 3°C, 14°C
Az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu

MANİSA 5°C, 15°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C
Az bulutlu

HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

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KASTAMONU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; yarın (Çarşamba) Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ARTVİN 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ardahan çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 18 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak Kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

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