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Son dakika hava durumu tahminleri il il 16 Mart Pazar | Yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den salı günü uyarısı: Kar geri geliyor!

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Son dakika hava durumu tahminleri il il 16 Mart Pazar | Yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı Meteorolojiden salı günü uyarısı: Kar geri geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 21:09

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Mart ayının başından beri İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürürken, soğuklar yeni haftada geri dönecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise sıcaklıklarda sert düşüşle birlikte kış şartları etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, "İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var." dedi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Mart hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada şunları söyledi: Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.

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İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var. Önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar hava kış havası.
Şile'ye baktığınızda denize girenler de vardır bugün. Sıcaklık 29 dereceden 7 dereceye kadar düşecek Ankara'da. Salı akşamı İstanbul'da gök gürültülü, sağanak yağış göreceğiz. Bugün İstanbullular bütün sokakları dolaşsın. Toz tartışması da asparagas bir konu.

Son dakika hava durumu tahminleri il il 16 Mart Pazar | Yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı Meteorolojiden salı günü uyarısı: Kar geri geliyor

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 16 Mart Pazar | Yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı Meteorolojiden salı günü uyarısı: Kar geri geliyor

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EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 16 Mart Pazar | Yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı Meteorolojiden salı günü uyarısı: Kar geri geliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 16 Mart Pazar | Yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı Meteorolojiden salı günü uyarısı: Kar geri geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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