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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SALI GÜNÜNE DİKKAT
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada şunları söyledi: Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.
İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var. Önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar hava kış havası.
Şile'ye baktığınızda denize girenler de vardır bugün. Sıcaklık 29 dereceden 7 dereceye kadar düşecek Ankara'da. Salı akşamı İstanbul'da gök gürültülü, sağanak yağış göreceğiz. Bugün İstanbullular bütün sokakları dolaşsın. Toz tartışması da asparagas bir konu.
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu