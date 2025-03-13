Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege kıyıları ile Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bu kadar ani sıcaklık düşüşleri atmosferde önemli olaylara gebedir. 15 derece birden düştüğünde hareketler daha fazla olur. Yağmur gelir. Bir hafta da kış havası devam edecek. Bu hafta normalin 15 derece üstünde haftaya normalin 4-5 derece altına düşüyor. Önümüzdeki hafta üşüyeceğiz, hafta sonu normale dönüyor.

Haberin Devamı

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışını da göreceğiz. Belki 10-15 santim civarı, Marmara’da yok.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ADANA 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

AMASYA 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

DİYARBAKIR 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu