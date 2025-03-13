×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#İstanbul#Ankara
Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 21:54

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul'a bahar havası gelirken, sıcaklıklar yeniden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceği, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki hafta için uyarıda bulunurken, 'İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek salı günü. Önümüzdeki hafta Türkiye bir kış havasını tekrar yaşayacak.' dedi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Mart hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege kıyıları ile Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bu kadar ani sıcaklık düşüşleri atmosferde önemli olaylara gebedir. 15 derece birden düştüğünde hareketler daha fazla olur. Yağmur gelir. Bir hafta da kış havası devam edecek. Bu hafta normalin 15 derece üstünde haftaya normalin 4-5 derece altına düşüyor. Önümüzdeki hafta üşüyeceğiz, hafta sonu normale dönüyor.

Haberin Devamı

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışını da göreceğiz. Belki 10-15 santim civarı, Marmara’da yok.

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 24°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ADANA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

AMASYA 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

DİYARBAKIR 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#İstanbul#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor!

#Meteoroloji
CANLI MAÇ İZLEME EKRANI BİLGİSİ | Rangers Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek (Şifresiz Kanal) 11ler ve Mourinhodan önemli sözler

CANLI MAÇ İZLEME EKRANI BİLGİSİ | Rangers Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? (Şifresiz Kanal) 11'ler ve Mourinho'dan önemli sözler!

#Rangers Fenerbahçe Maçı
TANYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HASTALIĞI NEDİR Tanyelinin son sağlık durumu nasıl İşte Tanyelinin biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

TANYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HASTALIĞI NEDİR? Tanyeli'nin son sağlık durumu nasıl? İşte Tanyeli'nin biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler!

#Tanyeli
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

#Ayetel Kürsi
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ || Ünlü oyuncu Şinasi Yurtseverin hastalığı neydi, evli miydi, çocuğu var mıydı İşte Şinasi Yurtseverin biyografisi, hayatı, film ve dizileri

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ? || Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi, evli miydi, çocuğu var mıydı? İşte Şinasi Yurtsever'in biyografisi, hayatı, film ve dizileri!

#Şinasi Yurtsever Öldü Mü

EN SON HABERLER

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Mart 2025 | Yarın hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu... Kış soğukları geri geliyor!

#Meteoroloji
CANLI MAÇ İZLEME EKRANI BİLGİSİ | Rangers Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek (Şifresiz Kanal) 11ler ve Mourinhodan önemli sözler

CANLI MAÇ İZLEME EKRANI BİLGİSİ | Rangers Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? (Şifresiz Kanal) 11'ler ve Mourinho'dan önemli sözler!

#Rangers Fenerbahçe Maçı
TANYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HASTALIĞI NEDİR Tanyelinin son sağlık durumu nasıl İşte Tanyelinin biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

TANYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HASTALIĞI NEDİR? Tanyeli'nin son sağlık durumu nasıl? İşte Tanyeli'nin biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler!

#Tanyeli
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı ve Diyanet Meali, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Bilgiler

#Ayetel Kürsi
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ || Ünlü oyuncu Şinasi Yurtseverin hastalığı neydi, evli miydi, çocuğu var mıydı İşte Şinasi Yurtseverin biyografisi, hayatı, film ve dizileri

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ? || Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi, evli miydi, çocuğu var mıydı? İşte Şinasi Yurtsever'in biyografisi, hayatı, film ve dizileri!

#Şinasi Yurtsever Öldü Mü