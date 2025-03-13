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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege kıyıları ile Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Bu kadar ani sıcaklık düşüşleri atmosferde önemli olaylara gebedir. 15 derece birden düştüğünde hareketler daha fazla olur. Yağmur gelir. Bir hafta da kış havası devam edecek. Bu hafta normalin 15 derece üstünde haftaya normalin 4-5 derece altına düşüyor. Önümüzdeki hafta üşüyeceğiz, hafta sonu normale dönüyor.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışını da göreceğiz. Belki 10-15 santim civarı, Marmara’da yok.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu