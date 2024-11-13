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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞÜYOR!
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 13°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 7°C
Az bulutlu
KARS -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 15°C
Az bulutlu
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu