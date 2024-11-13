Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞÜYOR!

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 13°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 7°C

Az bulutlu

KARS -7°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C

Az bulutlu

Haberin Devamı

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu