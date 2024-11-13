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Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 22:03

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok ilinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Balıkesir ve İzmir'de ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise hafta sonu soğumaya başlayacak. Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, il il 14 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞÜYOR!

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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EDİRNE 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 13°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 10°C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 7°C
Az bulutlu

KARS -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C
Az bulutlu

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VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 14 Kasım 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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