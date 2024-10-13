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Son dakika hava durumu tahminleri il il (14 Ekim 2024) | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il (14 Ekim 2024) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 20:38

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da ise hafta başında yağış beklenmezken; hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İşte, il il 14 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (13.10.2024 Pazar) öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Pazartesi günü (14.10.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il (14 Ekim 2024) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu

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KONYA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il (14 Ekim 2024) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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AMASYA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu

 

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