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Son dakika hava durumu tahminleri il il 11 Aralık 2024 | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur devam edecek mi? Meteoroloji'den Marmara'ya yeni uyarı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Son dakika hava durumu tahminleri il il 11 Aralık 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 22:30

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış devam ederken, yarın yağmur yağacak mı? vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış görülecek. Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde Bilecik dışında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur devam edecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA İÇİN YENİ UYARI

Marmara bölgesi genelinde devam eden sağanak yağışların; Salı günü(10.12.2024) sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü(11.12.20024) sabah saatlerine kadar Bilecik dışında yer yer kuvvetli(25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il 11 Aralık 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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İZMİR 13°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KAHRAMANMARAŞ 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 11 Aralık 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

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SİVAS -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il 11 Aralık 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

Haberin Devamı

KASTAMONU 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 11 Aralık 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda yağmur devam edecek mi Meteorolojiden Marmaraya yeni uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu

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