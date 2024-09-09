Son dakika hava durumu tahminleri il il (10 Eylül 2024) | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 6 ile sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 18°C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KARS 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık